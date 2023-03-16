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Кубок России

Сегодня, 12:39

Уилкшир назвал фантастической победу «Динамо» над «Зенитом» в FONBET Кубке России

Микеле Антонов
Корреспондент
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Бывший защитник «Динамо» и сборной Австралии Люк Уилкшир в комментарии для «СЭ» отреагировал на победу бело-голубых над «Зенитом» в плей-офф Пути регионов Кубка России (1:1, 5:4 — пенальти).

«Я видел, как такие пенальти ставятся и не ставятся! Клаудиньо пытался вырваться из борьбы, но все равно вступил в контакт. Фантастический результат для «Динамо»! — сказал Уилкшир «СЭ».

«Динамо» вышло в полуфинал Пути регионов Кубка России. Ранее в 1/2 финала вышел «Акрон», который переиграл «Локомотив» (1:1, пенальти — 7:6), и «Краснодар», обыгравший «Ахмат» (3:0).

Фол Клаудиньо на&nbsp;Тюкавине. «Зенит» — «Динамо»: в пользу гостей не назначен пенальти. По каким правилам судит Кукуляк?

Люк Уилкшир
ФК Динамо (Москва)
ФК Зенит
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Кубок России: сетка турнира, групповой раунд и плей-офф, расписание матчей, результаты и трансляции игр
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