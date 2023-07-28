Умяров не понимает, почему судья не показал желтую карточку нападающему «Краснодара» Мозесу

Полузащитник «Спартака» Наиль Умяров в разговоре с «СЭ» прокомментировал победу над «Краснодаром» (2:1) в матче 1-го тура группового этапа FONBET Кубка России.

«Для меня это был первый матч в стартовом составе после длительного простоя. При этом были достаточно тяжелые условия. Первые минуты против «Краснодара» были непростыми. Потом приспособились, начали играть в свой футбол», — сказал Умяров «СЭ».

Также футболист рассказал, что ощущал дискомфорт в мышцах во время игры.

«У меня уже две-три недели чуть-чуть побаливает передняя, это от перенагрузки. В одном моменте почувствовал дискомфорта, но сразу отпустило. Сейчас все нормально. Во втором случае нападающий «Краснодара» Мозес наступил мне на голеностоп, он до сих пор меня у весь опухший. Судья сказал, что желтая была, но он этого не увидел. Оставим это при себе. Замены просить не думал», — добавил Умяров «СЭ».

«Спартак» с 3 очками вышел на первое место в группе D Кубка России. На второй строчке расположился «Пари НН», набравший 2 балла. Третьим идет «Динамо» с одним очком, а на последней строчке остался «Краснодар».