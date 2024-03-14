Умяров — о газоне на «Лукойл Арене»: «Для такого времени года и после ситуации, которая произошла, могло быть хуже»

Полузащитник «Спартака» Наиль Умяров оценил состояние газона «Лукойл Арены» после победу над «Оренбургом» (3:1) в ответном матче 1/4 финала Пути РПЛ FONBET Кубка России.

«Это дом. Особенная атмосфера, где мы по-минимуму проигрываем последние 2 года. Было приятно вернуться. Состояние газона хорошее. Песка немного было. Но я считаю, что для такого времени года и после такой ситуации, которая произошла, смотря на поля других команд, могло быть хуже», — сказал Умяров.

29 февраля комиссия РПЛ признала несоответствующим состояние футбольного поля на «Лукойл Арене». 4 марта поле домашнего стадиона «Спартака» было допущено к проведению матчей.