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Кубок России

Сегодня, 12:00

Умяров отметит с командой 100 матчей за «Спартак»

Алина Савинова
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Полузащитник «Спартака» Наиль Умяров прокомментировал свое назначение капитаном команды на матч 2-го тура пути РПЛ FONBET Кубка России с «Пари НН» (5:4).

«Узнал о том, что буду капитаном, наверное, где-то 7 августа, потому что понимали, кто будет в составе. Это большие эмоции, интересно, тяжело описать это. Георгий Джикия нормально отреагировал, нет, никаких напутствий не давал, просто все в таком рабочем режиме, им просто дали отдохнуть. В прошлом сезоне я уже был капитаном. Понятно, что есть подколы», — приводит ТАСС слова Умярова.

Также он рассказал, что устроит празднование для игроков команды в честь 100 проведенных матчей за московскую команду.

«Приятно, что удалось провести в таком великом клубе 100 матчей. Это как минимум то, от чего нужно отталкиваться. Требуют угощений по этому случаю? В любом случае да, празднование будет со всей командой», — добавил футболист.

Умяров дебютировал за основную команду «Спартака» в 2019 году. Вместе с московской командой 23-летний полузащитник становился серебряным призером чемпионата России сезона-2020/21, бронзовым призером РПЛ сезона-2022/23, а также обладателем Кубка страны (2021/22).

Источник: https://tass.ru/sport/18472687
Футбол
Кубок России
РПЛ
ФК Спартак (Москва)
Наиль Умяров
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