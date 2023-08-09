Умяров — о предстоящей игре с «Зенитом»: «В пятом туре — это не великое событие»

Полузащитник «Спартака» Наиль Умяров ответил на вопрос об ожиданиях от матча 5-го чемпионата России против «Зенита».

— Через две недели великое событие. Что нас ждет?

— В пятом туре — это не великое событие. Понятно, что это дерби двух столиц. Будет интересный матч. Что мне еще сказать.

— Он может решить судьбу осеннего отрезка чемпионата.

— Судьбу в пятом туре не решают. Это с вашей стороны (со стороны журналистов) идет тема, что чемпионство или не чемпионство, это обычный матч пятого тура. Понятно, что необычный, потому что будут встречаться «Зенит» и «Спартак», но мы идет от игры к игре в чемпионате.

— Чувствуете, что главный конкурент стал спотыкаться?

— Нет не чувствую.

Во вторник, 8 августа, «Спартак» переиграл «Пари НН» (5:4) в матче 2-го тура группового турнира FONBET Кубка России.