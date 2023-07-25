Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Календарь
Путь РПЛ. Осень
Путь регионов. Осень
Путь РПЛ. Весна
Путь регионов. Весна
Новости
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
Кубок России

Сегодня, 04:58

Умяров: «С «Краснодаром» жду интересный и непростой матч»

Сергей Разин
корреспондент
Telegram Дзен

Полузащитник «Спартака» Наиль Умяров поделился ожиданиями от матча Фонбет Кубка России против «Краснодара».

— Жду интересный и непростой матч, — приводит слова Умярова «Известия». — «Краснодар» — хорошая команда, с хорошим подбором игроков и яркой игрой. Но у нас задача победить, так что едем туда с максимальным настроем и позитивным настроением после победы над «Оренбургом».

— Уже в первую неделю сезона есть кубковые матчи, когда вам и другим командам придется сыграть за неделю по два матча? Это хорошо, что сразу начинается такой жесткий график?

— Это нормально, когда футболисты играют в режиме через два дня на третий, по два матча в неделю. Это всегда лучше, чем тренироваться в недельном цикле, каждый день. Так что больше игр — это хорошо.

Матч Кубка России между «Краснодаром» и «Спартаком» пройдет 27 июля и начнется в 20.00 мск.

Источник: https://iz.ru/1548780/aleksei-fomin/my-spartak-i-dolzhny-pobezhdat-v-kazhdom-matche
ФК Краснодар
ФК Спартак (Москва)
Наиль Умяров
0
Кубок России: сетка турнира, групповой раунд и плей-офф, расписание матчей, результаты и трансляции игр
Читайте также
Мирра Андреева победила украинку Ястремскую в первом круге турнира в Лозанне
«Зенит» продажей Малкома установит рекорд РПЛ
Тело пропавшей 16-летней девушки нашли в лесу в Красноярском крае
Сбивший девушку в Москве водитель Maserati рассказал об отказавших тормозах
Командующий «Ленинградским полком» погиб в зоне спецоперации
Как пять стран договаривались об использовании Каспийского моря: спецпроект «Известий»
Популярное видео
«Динамо» — «Крылья Советов»: FONBET Кубок России, видеообзор матча
«Краснодар» — ЦСКА: FONBET Кубок России, 1/4 финала, видеообзор матча
«Спартак» — «Локомотив»: FONBET Кубок России, 1/4 финала, видеообзор матча
«Урал» — «Ростов»: FONBET Кубок России, 1/4 финала, видеообзор матча
«Звезда» — «Пари НН»: FONBET Кубок России, 1/4 финала, видеообзор матча
«Уфа» — «Ахмат»: FONBET Кубок России, 1/4 финала, видеообзор матча
«Акрон» — «Торпедо»: FONBET Кубок России, 1/4 финала, видеообзор матча
«Волга» — «Зенит»: FONBET Кубок России, 1/4 финала, видеообзор матча
ЦСКА — «Краснодар»: FONBET Кубок России, 1/4 финала, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Динамо»: FONBET Кубок России, видеообзор матча
«Локомотив» — «Спартак»: FONBET Кубок России, 1/4 финала, видеообзор матча
«Ростов» — «Урал»: FONBET Кубок России, 1/4 финала, видеообзор матча
Соболев: «Когда наших бьют, я в стороне не останусь!»
«Локомотив» — «Нижний Новгород»: Кубок России, 6-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Химки»: Кубок России, 6-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Спартак»: Кубок России, 6-й тур, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Факел»: Кубок России, 6-й тур, видеообзор матча
«Динамо» — «Оренбург»: Кубок России, 6-й тур, видеообзор матча
«Ростов» — «Ахмат»: Кубок России, 6-й тур, видеообзор матча
«Сочи» — ЦСКА: Кубок России, 6-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Урал»: Кубок России, 6-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Локомотив»: Кубок России, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Спартак»: Кубок России, видеообзор матча
«Ахмат» — «Динамо»: Кубок России, видеообзор матча
«Оренбург» — «Ростов»: Кубок России, видеообзор матча
«Торпедо» — «Сочи»: Кубок России, 5-й тур, видеообзор матча
Материалы сюжета: Кубок России: группы РПЛ и путь регионов — лето и осень-2023
«Зенит», «Локомотив» и «Динамо» стартуют в Кубке России. Онлайн-трансляция дня
«Зенит» — «Ахмат»: время начала матча и где смотреть трансляцию матча Кубка России
«Пари НН» — «Динамо»: время начала матча и где смотреть трансляцию матча Кубка России
«Локомотив» — «Урал»: время начала матча и где смотреть трансляцию игры FONBET Кубка России
Алексей Сухой назначен главным судьей на матч FONBET Кубка России «Краснодар» — «Спартак»
Матчи недели: РПЛ, Кубок России и ФНЛ — расписание и где смотреть трансляции
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

«Зенит» — «Ахмат»: время начала матча и где смотреть трансляцию матча Кубка России