Умяров: «С «Краснодаром» жду интересный и непростой матч»

Полузащитник «Спартака» Наиль Умяров поделился ожиданиями от матча Фонбет Кубка России против «Краснодара».

— Жду интересный и непростой матч, — приводит слова Умярова «Известия». — «Краснодар» — хорошая команда, с хорошим подбором игроков и яркой игрой. Но у нас задача победить, так что едем туда с максимальным настроем и позитивным настроением после победы над «Оренбургом».

— Уже в первую неделю сезона есть кубковые матчи, когда вам и другим командам придется сыграть за неделю по два матча? Это хорошо, что сразу начинается такой жесткий график?

— Это нормально, когда футболисты играют в режиме через два дня на третий, по два матча в неделю. Это всегда лучше, чем тренироваться в недельном цикле, каждый день. Так что больше игр — это хорошо.

Матч Кубка России между «Краснодаром» и «Спартаком» пройдет 27 июля и начнется в 20.00 мск.