Умяров высказался о победе над «Динамо» в FONBET Кубке России

Умяров высказался о победе над «Динамо» в FONBET Кубке России

Полузащитник «Спартака» Наиль Умяров высказался о победе над «Динамо» в FONBET Кубке России (4:1).

— Сегодня удалось забить 4 гола, все рады.

— Что-то поменялось?

— Кардинально в плане игры поменялось, мы забили 4 гола. С «Ахматом» не забили, тут забили. Серьезный разговор? После каждой проигранной, после «Ахмата» тоже. Понятно, что игра была не совсем удачная.

С точки зрения уверенности любая победа важна. После трехматчевого застоя, конечно, она важна. Очень много было моментов. Хотелось бы больше забивать. Думаю, счет мог быть очень крупным.

Критика Абаскаля? Ребят, это точно не наше дело читать что-то. Без критики мы бы не играли.

«Спартак» (1-е место) одержал три победы в трех кубковых матчах и набрал 9 очков. «Динамо» занимает второе место с 4 очками.

В следующем матче FONBET Кубка России «Спартак» отправится в гости к «Пари НН» 19 сентября. «Динамо» на выезде встретится с «Краснодаром» в этот же день.