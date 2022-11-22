«Урал» в серии пенальти обыграл ЦСКА в Кубке России

«Урал» принимал ЦСКА в матче 5-го тура группового турнира Пути РПЛ Кубка России. Встреча завершилась победой хозяев.

В основное время была зафиксирована ничья — 0:0. В серии пенальти сильнее оказался «Урал» — 5:4.

Команда из Екатеринбурга, набрав 11 очков, возглавила группу D, ЦСКА с 10 очками идет вторым.

26 ноября московская команда сыграет с «Сочи», а «Урал» встретится с «Торпедо».

Другой матч группы D — «Торпедо» (6 очков) — «Сочи» (0) состоится сегодня, 22 ноября. Начало — в 20.00 по московскому времени.