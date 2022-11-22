«Урал» в серии пенальти обыграл ЦСКА в Кубке России

22 ноября, 17:10
«Урал» принимал ЦСКА в матче 5-го тура группового турнира Пути РПЛ Кубка России. Встреча завершилась победой хозяев.
В основное время была зафиксирована ничья — 0:0. В серии пенальти сильнее оказался «Урал» — 5:4.
Команда из Екатеринбурга, набрав 11 очков, возглавила группу D, ЦСКА с 10 очками идет вторым.
26 ноября московская команда сыграет с «Сочи», а «Урал» встретится с «Торпедо».
Другой матч группы D — «Торпедо» (6 очков) — «Сочи» (0) состоится сегодня, 22 ноября. Начало — в 20.00 по московскому времени.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.
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Основные источники исследования