«Урал» — ЦСКА: гол гостей отменил арбитр, ошибочно засчитавший в апреле гол Бикфалви

На 12-й минуте ответного финального матча Пути РПЛ FONBET Кубка России «Урал» — ЦСКА видеоарбитр Виталий Мешков завершил проверку, подтвердив, что гол гостей засчитывать нельзя: Мойзес оказался в положении «вне игры».

Скриншот из трансляции

Мяч был забит на 8-й минуте, в общей сложности изучение видеозаписи видеоассистентами заняло четыре минуты.

То, что армеец в момент касания мяча Антоном Заболотным забежал за линию офсайда, очевидно. По всей видимости, ВАР долго проверял, когда же мяча коснулся сам Мойзес. В любом случае четыре минуты — это перебор.

Скриншот из трансляции

Отмечу, что по странному стечению обстоятельств Мешков повторно получил назначение на кубковую игру между «Уралом» и ЦСКА. В апрельской встрече в Москве, завершившейся вничью (1:1), он тоже работал в ВАР-центре. И совершил ошибку.

Скриншот из трансляции

На 70-й минуте первого финального матча Пути РПЛ арбитр Кирилл Левников не зафиксировал нарушение правил со стороны Даниела Мишкича, который с фолом отобрал мяч у Виктора Мендеса. Игрок гостей подбил ногу сопернику — с этого началась атака, завершившаяся голом Эрика Бикфалви.

Видеоассистенты Виталий Мешков и Игорь Демешко провели проверку и в действия Левникова не вмешались. Гол был ошибочно засчитан.