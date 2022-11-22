22 ноября, 13:47
«Урал» и ЦСКА объявили составы на матч 5-го тура групповой стадии пути РПЛ Кубка России.
В стартовом составе армейцев выйдет нападающий Антон Заболотный. Форвард Федор Чалов, который на прошлой неделе досрочно покинул расположение сборной России из-за болезни, остался в запасе.
«Урал»: Помазун, Кулаков, Эмерсон, Бегич, Бевеев, Ранджелович, Сунгатулин, Газинский, Егорычев, Сиссе, Бикфалви.
Запасные: Алексеев, Герасимов, Шатов, Железнов, Гогличидзе, Быковский, Мамин, Татаринов, Филипенко.
ЦСКА: Тороп, Гайич, Набабкин, Роша, Зайнутдинов, Мойзес, Зделар, Мухин, Обляков, Ермаков, Заболотный.
Запасные: Акинфеев, Боков, Фукс, Чалов, Ушаков, Щенников, Яковлев, Каптилович, Мендес, Лукин, Сливин.
Матч «Урал» — ЦСКА состоится во вторник, 22 ноября и начнется в 15.00 по московскому времени. Армейцы лидируют в группе D с 9 очками, опережая идущих вторыми екатеринбуржцев по дополнительным показателям.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Основные источники исследования