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Сегодня, 17:55

«Урал» — «Химки»: голкипера гостей Обухова удалили с поля

Алина Савинова
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Голкипер «Химок» Игорь Обухов получил красную карточку в матче первого этапа 1/4 финала Пути регионов FONBET Кубка России против «Урала».

Вратаря удалили на 90+5-й минуте встречи при счете 1:1 за игру рукой за пределами штрафной. Поскольку у подмосковной команды не осталось замен, в ворота пришлось встать полевому игроку — Хетагу Хосонову.

Игра проходит на «Екатеринбург Арене». «СЭ» ведет текстовую онлайн-трансляцию матча «Урал» — «Химки».

FONBET Кубок России. Путь регионов. Плей-офф
27 нояб, 16:00. Екатеринбург Арена (Екатеринбург)
Урал
1:1
Химки
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Динамо
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14.08
19:30
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Спартак
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Спартак
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19:30
Динамо
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Ростов
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Химки
Оренбург
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13.08
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Оренбург
Локомотив
2 : 3
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20:00
Ростов
Химки
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28.08
15:00
Оренбург
Ростов
0 : 1
28.08
19:30
Локомотив
Химки
4 : 0
18.09
19:00
Ростов
Оренбург
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19.09
18:30
Химки
Локомотив
1 : 5
01.10
18:30
Локомотив
Оренбург
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02.10
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Химки
Ростов
П 8 : 7
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23.10
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Оренбург
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23.10
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Ростов
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4 Пари НН 6 5-11 4
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Ахмат
Пари Нижний Новгород
4 : 1
31.07
21:00
Краснодар
ЦСКА
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14.08
17:15
ЦСКА
Пари Нижний Новгород
П 4 : 2
1 : 1
15.08
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Краснодар
Ахмат
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27.08
17:15
Ахмат
ЦСКА
0 : 2
28.08
17:15
Пари Нижний Новгород
Краснодар
0 : 1
18.09
19:00
ЦСКА
Краснодар
2 : 0
19.09
18:30
Пари Нижний Новгород
Ахмат
1 : 2
01.10
20:45
Пари Нижний Новгород
ЦСКА
0 : 2
02.10
21:15
Ахмат
Краснодар
3 : 0
22.10
20:45
ЦСКА
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4 Факел 6 2-10 3
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Акрон
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Зенит
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Зенит
0 : 1
15.08
18:00
Факел
Акрон
1 : 2
27.08
17:15
Акрон
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Факел
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Зенит
Рубин
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18.09
16:15
Акрон
Факел
2 : 0
01.10
16:15
Рубин
Факел
0 : 1
02.10
21:15
Зенит
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22.10
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Ахмат
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Ростов
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3
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П
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1
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Рубин
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0
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Динамо Мх
2
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Крылья Советов
Спартак
0
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15.08 18:00
Факел
Акрон
1
2
15.08 20:30
Краснодар
Ахмат
1
0
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Ахмат
ЦСКА
0
2
27.08 17:15
Акрон
Зенит
П
5
4
1
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