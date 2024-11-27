«Урал» — «Химки»: голкипера гостей Обухова удалили с поля

Голкипер «Химок» Игорь Обухов получил красную карточку в матче первого этапа 1/4 финала Пути регионов FONBET Кубка России против «Урала».

Вратаря удалили на 90+5-й минуте встречи при счете 1:1 за игру рукой за пределами штрафной. Поскольку у подмосковной команды не осталось замен, в ворота пришлось встать полевому игроку — Хетагу Хосонову.

Игра проходит на «Екатеринбург Арене». «СЭ» ведет текстовую онлайн-трансляцию матча «Урал» — «Химки».