Сегодня, 17:55
Голкипер «Химок» Игорь Обухов получил красную карточку в матче первого этапа 1/4 финала Пути регионов FONBET Кубка России против «Урала».
Вратаря удалили на 90+5-й минуте встречи при счете 1:1 за игру рукой за пределами штрафной. Поскольку у подмосковной команды не осталось замен, в ворота пришлось встать полевому игроку — Хетагу Хосонову.
Игра проходит на «Екатеринбург Арене». «СЭ» ведет текстовую онлайн-трансляцию матча «Урал» — «Химки».
|И
|М
|О
|1
|Спартак
|6
|14-4
|15
|2
|Динамо
|6
|17-13
|11
|3
|Динамо Мх
|6
|8-8
|8
|4
|Кр. Советов
|6
|8-22
|2