Сегодня, 14:30
«Урал» и «Химки» сыграют в матче первого этапа 1/4 финала пути регионов FONBET Кубка России в среду, 27 ноября. Игра начнется в 16.00 по московскому времени и пройдет на «Екатеринбург Арене».
Матч в прямом эфире покажут на телеканалах «Матч ТВ», «Матч Премьер» и сайте matchtv.ru. Также посмотреть трансляцию матча Кубка России можно в онлайн-сервисах «Okko Спорт» и «Кинопоиск» (по подписке).
«СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию встречи в Екатерирбурге. Ключевые события и результат игры «Урал» — «Химки» также изучайте в нашем матч-центре.
«Урал» дошел до этой стадии плей-офф, вместе с другими клубами первой лиги начав свое выступление с четвертого раунда. Екатеринбуржцы обыграли «СКА-Хабаровск» (1:0), «Сокол» (3:1) и «Балтику» (1:0).
«Химки» заняли там третье место в группе D пути РПЛ после матчей против «Локомотива», «Ростова» и «Оренбурга».
|И
|М
|О
|1
|Спартак
|6
|14-4
|15
|2
|Динамо
|6
|17-13
|11
|3
|Динамо Мх
|6
|8-8
|8
|4
|Кр. Советов
|6
|8-22
|2