«Урал» выбил «Химки» из Кубка России

Сегодня, 18:09
«Урал» победил «Химки» в матче первого этапа 1/4 финала Пути регионов FONBET Кубка России — 1:1 (пенальти — 4:3). Игра проходила на «Екатеринбург Арене».
В основное время на гол форварда хозяев Максима Воронова гости ответили точным ударом Бутты Магомедова.
На 90+5-й минуте игры голкипер подмосковной команды Игорь Обухов получил красную карточку и был удален с поля. Поскольку у «Химок» не оставалось замен, в ворота встал полузащитник Хетаг Хосонов, который в серии пенальти пропустил 4 мяча и не реализовал пятый удар красно-черных.
«Урал» вышел во второй этап четвертьфинала Пути регионов Кубка России, его соперник определится позднее по итогам жеребьевки. «Химки» покинули турнир.
|И
|М
|О
|1
|Спартак
|6
|14-4
|15
|2
|Динамо
|6
|17-13
|11
|3
|Динамо Мх
|6
|8-8
|8
|4
|Кр. Советов
|6
|8-22
|2