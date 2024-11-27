«Урал» выбил «Химки» из Кубка России

«Урал» победил «Химки» в матче первого этапа 1/4 финала Пути регионов FONBET Кубка России — 1:1 (пенальти — 4:3). Игра проходила на «Екатеринбург Арене».

В основное время на гол форварда хозяев Максима Воронова гости ответили точным ударом Бутты Магомедова.

На 90+5-й минуте игры голкипер подмосковной команды Игорь Обухов получил красную карточку и был удален с поля. Поскольку у «Химок» не оставалось замен, в ворота встал полузащитник Хетаг Хосонов, который в серии пенальти пропустил 4 мяча и не реализовал пятый удар красно-черных.

«Урал» вышел во второй этап четвертьфинала Пути регионов Кубка России, его соперник определится позднее по итогам жеребьевки. «Химки» покинули турнир.