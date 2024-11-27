Сегодня, 15:30
Стали известны стартовые составы «Урала» и «Химок» на матч 7-го раунда Пути регионов FONBET Кубка России.
Игра пройдет в Екатеринбурге. Начало — в 16:00 по московскому времени.
«Урал»: Щербицкий, Морозов, Бардачев, Ионов, Итало, Ишков, Малькевич, Маргасов, Сунгатулин, Филипенко, Юсупов.
Запасные: Хрисанфов, Порохов, Арапов, Бевеев, Бегич, Воронов, Гогличидзе, Мосин, Чудин.
«Химки»: Обухов, Абдуллахи, Берковский, Джикия, Магомедов, Ориньо, Руденко, Садыгов, Фаринья, Фернандес, Хосонов.
Запасные: Кокарев, Оздоев, Корредера, Анджелкович, Голубович, Заболотный, Мирзов, Панченко, Степанов, Терехов, Филин.
|И
|М
|О
|1
|Спартак
|6
|14-4
|15
|2
|Динамо
|6
|17-13
|11
|3
|Динамо Мх
|6
|8-8
|8
|4
|Кр. Советов
|6
|8-22
|2