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Сегодня, 17:04

«Локомотив» проиграл «Уралу» по пенальти и потерпел второе поражение подряд в Кубке России

Иван Торопцев
редактор интернет отдела
Сергей Пиняев (слева) против Андрея Егорычева.
Фото ФК «Урал»
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«Урал» обыграл «Локомотив» дома в матче 4-го тура групповой стадии Пути РПЛ FONBET Кубка России.

Основное время встречи завершилось вничью со счетом 0:0. В серии пенальти екатеринбуржцы одержали победу со счетом 4:2.

«Локомотив» потерпел второе поражение подряд в FONBET Кубке России, но продолжает лидировать в группе B с 7 очками. «Урал» вышел на третью строчку с 5 очками.

В следующем туре групповой стадии Кубка страны «Локомотив» встретится с «Ростовом» дома, а «Урал» сыграет на своем поле против «Рубина». Оба матча состоятся 3 октября.

Кубок России. Группа B
20 сент, 15:00. Екатеринбург Арена (Екатеринбург)
Урал
0:0
Локомотив

Футбол
Кубок России
ФК Локомотив (Москва)
ФК Урал
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