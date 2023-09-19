«Урал» на своем поле в Екатеринбурге примет московский «Локомотив» в матче группы B Пути РПЛ FONBET Кубка России по футболу в среду, 20 сентября. Игра пройдет на стадионе «Екатеринбург Арена», начало — в 15.00 по московскому времени.

Смотреть видеотрансляцию противостояния «Урал» — «Локомотив» можно будет на канале «Матч Премьер». Начало прямого эфира — в 14.55.

«СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию самых интересных событий матча.

«Урал» тренера Виктора Гончаренко занимает четвертое место с тремя очками в турнирной таблице группы B. «Локомотив» под руководством Михаила Галактионова набрал шесть баллов и располагается на второй строчке.

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