«Урал» благодаря голу Юшина обыграл «Ростов» в матче FONBET Кубка России

«Урал» на своем поле обыграл «Ростов» в матче 2-го тура групповой стадии Пути РПЛ FONBET Кубка России — 1:0. Встреча прошла в Екатеринбурге.

Автором забитого гола стал нападающий екатеринбуржцев Александр Юшин на 41-й минуте встречи.

«Урал» занимает второе место в группе B Кубка России, набрав 3 очка. «Ростов» с таким же количеством баллов располагается на 3-й строчке.

В следующем туре Кубка страны «Урал» на выезде сыграет с «Рубином» 29 августа. «Ростов» дома примет «Локомотив» на день позже.