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Кубок России

Сегодня, 15:07

«Урал» — «Ростов»: стартовые составы на матч FONBET Кубка России

Виктория Кравченко
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Тренерские штабы «Урала» и «Ростова» представили стартовые составы на матч 2-го тура FONBET Кубка России пути РПЛ.

Стартовые составы:

«Урал»: Мамин, Нейва Афонсу, Эмерсон, Итало, Бевеев, Мамин, Фаниль Сунгатулин, Юшин, Егорычев, Железнов, Каштанов.

«Ростов»: Песьяков, Терентьев, Семенчук, Поярков, Миронов, Лангович, Мохеби, Байрамян, Уткин, Сухомлинов, Голенков.

Матч пройдет на стадионе «Екатеринбург Арена». Начало — в 16.15 по московскому времени.

«СЭ» проведет онлайн-трансляцию противостояния «Урал» — «Ростов».

Кубок России
ФК Ростов
ФК Урал
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