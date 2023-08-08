«Урал» — «Ростов»: стартовые составы на матч FONBET Кубка России

Тренерские штабы «Урала» и «Ростова» представили стартовые составы на матч 2-го тура FONBET Кубка России пути РПЛ.

Стартовые составы:

«Урал»: Мамин, Нейва Афонсу, Эмерсон, Итало, Бевеев, Мамин, Фаниль Сунгатулин, Юшин, Егорычев, Железнов, Каштанов.

«Ростов»: Песьяков, Терентьев, Семенчук, Поярков, Миронов, Лангович, Мохеби, Байрамян, Уткин, Сухомлинов, Голенков.

Матч пройдет на стадионе «Екатеринбург Арена». Начало — в 16.15 по московскому времени.

«СЭ» проведет онлайн-трансляцию противостояния «Урал» — «Ростов».