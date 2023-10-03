Судейство
Сегодня, 18:39
На 52-й минуте матча 5-го тура группового этапа Пути РПЛ FONBET Кубка России «Урал» — «Рубин» (2:0) арбитр Евгений Турбин поторопился дать свисток в ситуации, когда мяч влетел в ворота гостей. В том эпизоде Эрик Бикфалви поборолся за мяч с вратарем казанцев Егором Шамовым, после чего судья остановил игру, а через секунду был забит гол.
Засчитать его было невозможно, потому что это произошло уже после остановки игры. Видеоассистенты вмешаться не могли, даже если Турбин совершил бы ошибку.
При этом нужно отметить, что в любом случае гол не был бы засчитан — Бикфалви действительно сфолил. Но это не первый случай в российских соревнованиях, когда судья не дожидается завершения атаки.