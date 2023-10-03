«Урал» — «Рубин»: Турбин поторопился со свистком, когда был забит гол

На 52-й минуте матча 5-го тура группового этапа Пути РПЛ FONBET Кубка России «Урал» — «Рубин» (2:0) арбитр Евгений Турбин поторопился дать свисток в ситуации, когда мяч влетел в ворота гостей. В том эпизоде Эрик Бикфалви поборолся за мяч с вратарем казанцев Егором Шамовым, после чего судья остановил игру, а через секунду был забит гол.

Засчитать его было невозможно, потому что это произошло уже после остановки игры. Видеоассистенты вмешаться не могли, даже если Турбин совершил бы ошибку.

«Урал» — «Рубин».

«Урал» — «Рубин».

При этом нужно отметить, что в любом случае гол не был бы засчитан — Бикфалви действительно сфолил. Но это не первый случай в российских соревнованиях, когда судья не дожидается завершения атаки.