Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Календарь
Путь РПЛ. Осень
Путь регионов. Осень
Путь РПЛ. Весна
Путь регионов. Весна
Новости
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
Кубок России

Сегодня, 15:00

«Урал» — «Рубин»: время начала и прямая трансляция матча Кубка России

Видеотрансляция игры Кубка «Урал» — «Рубин» начнется в 14.50 мск 3 октября на «Матч ТВ»
Сергей Баюшкин
редактор интернет отдела
Тренер Рашид Рахимов.
Рашид Рахимов.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
Telegram Дзен

«Урал» в Екатеринбурге сыграет с казанским «Рубином» в матче пятого тура группового турнира Пути РПЛ FONBET Кубка России по футболу 3 октября.

Встреча пройдет на стадионе «Екатеринбург Арена», начало — в 15.00 по московскому времени.

Следить за ключевыми событиями противостояния можно будет в матч-центре «СЭ». Видеотрансляция кубкового матча «Урал» — «Рубин» в прямом эфире будет доступна на канале «Матч ТВ». Начало — в 14.50.

Команда Виктора Гончаренко занимает третье место в турнирной таблице группы B с пятью очками. Коллектив Рашида Рахимова располагается на четвертой строчке с 4 баллами.

FONBET Кубок России по футболу: новости и обзоры матчей, расписание и календарь игр, интервью тренеров и статистика в актуальном виде.

Футбол
Кубок России
ФК Рубин (Казань)
ФК Урал
0
Читайте также
Кошмар двух столиц. «Зенит» и московские клубы не в себе, и это отличная почва для сезона-сенсации
Медведев пробился в полуфинал турнира в Пекине
Историк указал на проблемы Германии из-за политики в отношении России
Школьный автобус с 30 детьми опрокинулся на трассе в Подмосковье
В Генпрокуратуре назвали страну-рекордсмена по отказам в сотрудничестве с РФ
Что меняет для Азовского моря статус внутреннего: спецпроект «Известий»
Популярное видео
«Краснодар» — «Спартак»: Кубок России, 1-й тур, видеообзор матча
«Ростов» — «Рубин»: Кубок России, 1-й тур, видеообзор матча
«Факел» — «Сочи»: Кубок России, 1-й тур, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Балтика»: Кубок России, 1-й тур, видеообзор матча
«Оренбург» — ЦСКА: Кубок России, 1-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Ахмат»: Кубок России, 1-й тур, видеообзор матча
«Локомотив» — «Урал»: Кубок России, 1-й тур, видеообзор матча
«Пари НН» — «Динамо»: Кубок России, 1-й тур, видеообзор матча
«Динамо» — «Крылья Советов»: FONBET Кубок России, видеообзор матча
«Краснодар» — ЦСКА: FONBET Кубок России, 1/4 финала, видеообзор матча
«Спартак» — «Локомотив»: FONBET Кубок России, 1/4 финала, видеообзор матча
«Урал» — «Ростов»: FONBET Кубок России, 1/4 финала, видеообзор матча
«Звезда» — «Пари НН»: FONBET Кубок России, 1/4 финала, видеообзор матча
«Уфа» — «Ахмат»: FONBET Кубок России, 1/4 финала, видеообзор матча
«Акрон» — «Торпедо»: FONBET Кубок России, 1/4 финала, видеообзор матча
«Волга» — «Зенит»: FONBET Кубок России, 1/4 финала, видеообзор матча
ЦСКА — «Краснодар»: FONBET Кубок России, 1/4 финала, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Динамо»: FONBET Кубок России, видеообзор матча
«Локомотив» — «Спартак»: FONBET Кубок России, 1/4 финала, видеообзор матча
«Ростов» — «Урал»: FONBET Кубок России, 1/4 финала, видеообзор матча
Соболев: «Когда наших бьют, я в стороне не останусь!»
«Локомотив» — «Нижний Новгород»: Кубок России, 6-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Химки»: Кубок России, 6-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Спартак»: Кубок России, 6-й тур, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Факел»: Кубок России, 6-й тур, видеообзор матча
«Динамо» — «Оренбург»: Кубок России, 6-й тур, видеообзор матча
Материалы сюжета: Кубок России: группы РПЛ и путь регионов — лето и осень-2023
«Динамо» анонсировало матч со «Спартаком» роликом в стиле Mortal Kombat
Москалев назначен судьей матча «Динамо» — «Спартак» в FONBET Кубке России
В «Пари НН» прокомментировали решение ЭСК РФС: «Наши специалисты донесут игрокам, в какие моменты и с какой силой теперь можно применять те или иные действия»
«Химки» в Кубке России сыграют с «Уфой», «Волгарь» встретится с «Енисеем»
ЭСК поддержала все решения судьи Буланова в матче «Пари НН» — «Спартак»
Защитник «Химок» Скворцов: «Гаучо летел в меня агрессивно, его еще на первой минуте надо было удалять»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

«Динамо» анонсировало матч со «Спартаком» роликом в стиле Mortal Kombat