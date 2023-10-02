Видеотрансляция игры Кубка «Урал» — «Рубин» начнется в 14.50 мск 3 октября на «Матч ТВ»

«Урал» в Екатеринбурге сыграет с казанским «Рубином» в матче пятого тура группового турнира Пути РПЛ FONBET Кубка России по футболу 3 октября.

Встреча пройдет на стадионе «Екатеринбург Арена», начало — в 15.00 по московскому времени.

Следить за ключевыми событиями противостояния можно будет в матч-центре «СЭ». Видеотрансляция кубкового матча «Урал» — «Рубин» в прямом эфире будет доступна на канале «Матч ТВ». Начало — в 14.50.

Команда Виктора Гончаренко занимает третье место в турнирной таблице группы B с пятью очками. Коллектив Рашида Рахимова располагается на четвертой строчке с 4 баллами.

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