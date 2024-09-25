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Сегодня, 15:15

«Урал» — «СКА-Хабаровск»: смотреть трансляцию матча Кубка России

«Урал» и «СКА-Хабаровск» сыграют в матче 4-го раунда Кубка России
Александр Иткин
редактор интернет отдела
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«Урал» и «СКА-Хабаровск» встретятся в 4-м раунде пути регионов FONBET Кубка России в среду, 25 сентября. Игра пройдет на стадионе «Екатеринбург Арена», стартовый свисток прозвучит в 17.00 по московскому времени.

В прямом эфире матч покажет телеканал «Матч ТВ». Трансляция начнется за десять минут до игры и также доступна для просмотра на сайте медиахолдинга matchtv.ru.

Основные события противостояния «Урал» — «СКА-Хабаровск» можете отслеживать в матч-центре на нашем сайте.

FONBET Кубок России. Путь регионов. 4-й раунд
25 сент, 17:00. Екатеринбург Арена (Екатеринбург)
Урал
СКА-Хабаровск

Команды первой лиги стартуют в Кубке России с четвертого раунда пути регионов. В турнире ФНЛ «Урал» набрал 21 очко в 11 турах и идет на втором месте. «СКА-Хабаровск» располагается на 13-й строчке с 12 очками.

Футбол
Кубок России
ФК СКА-Хабаровск
ФК Урал

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