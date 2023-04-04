«Урал» — «Спартак»: смотреть прямую трансляцию матча FONBET Кубка России

4 апреля в Екатеринбурге «Урал» примет «Спартак» в ответном матче полуфинала Пути РПЛ FONBET Кубка России.

Игра пройдет на стадионе «Екатеринбург Арена», начало — в 17.00 по московскому времени. Первый матч завершился вничью со счетом 1:1.

«СЭ» проведет на своем сайте прямую текстовую онлайн-трансляцию матча «Урал» — «Спартак». В прямом эфире видеотрансляцию встречи можно будет посмотреть на федеральном спортивном телеканале и его сайте matchtv.ru по этой ссылке. Трансляция начнется в 16.45 (мск).

Победитель в паре «Урал» — «Спартак» выйдет в финал Пути РПЛ Кубка России, проигравший опустится в сетку Пути регионов.