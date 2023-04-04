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Сегодня, 15:30

«Урал» — «Спартак»: смотреть прямую трансляцию матча FONBET Кубка России

Иван Торопцев
Корреспондент
«Урал» — «Спартак».
Фото Федор Успенский, «СЭ»
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4 апреля в Екатеринбурге «Урал» примет «Спартак» в ответном матче полуфинала Пути РПЛ FONBET Кубка России.

Игра пройдет на стадионе «Екатеринбург Арена», начало — в 17.00 по московскому времени. Первый матч завершился вничью со счетом 1:1.

«СЭ» проведет на своем сайте прямую текстовую онлайн-трансляцию матча «Урал» — «Спартак». В прямом эфире видеотрансляцию встречи можно будет посмотреть на федеральном спортивном телеканале и его сайте matchtv.ru по этой ссылке. Трансляция начнется в 16.45 (мск).

Победитель в паре «Урал» — «Спартак» выйдет в финал Пути РПЛ Кубка России, проигравший опустится в сетку Пути регионов.

&laquo;Урал&raquo;&nbsp;&mdash; &laquo;Спартак&raquo;. «Урал» — «Спартак»: кто выйдет в финал пути РПЛ Кубка? Онлайн-трансляция матча
Кубок России. Путь РПЛ. Плей-офф
04 апр, 17:00. Екатеринбург Арена (Екатеринбург)
Урал
Спартак

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Кубок России
ФК Спартак (Москва)
ФК Урал
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Кубок России: сетка турнира, групповой раунд и плей-офф, расписание матчей, результаты и трансляции игр
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