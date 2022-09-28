28 сентября, 14:15
«Урал» и «Торпедо» объявили составы на матч 3-го тура группового этапа Пути РПЛ Кубка России.
«Урал»: Помазун, Кулаков, Эмерсон, Бегич, Быковский, Сиссе, Газинский, Егорычев, Ранджелович, Влут, Каштанов.
Запасные: Алексеев, Филипенко, Бевеев, Герасимов, Гогличидзе, Железнов, Сунгатулин, Гаджимурадов, Мишкич, Юшин.
«Торпедо»: Довбня, Самсонов, Шапич, Кожемякин, Кутепов, Роганович, Каймаков, Чурич, Савич, Караев, Лаптев.
Запасные: Бабурин, Мишуков, Прошкин, Нетфуллин, Енин, Рязанцев, Орехов, Султонов, Рейхмен, Турищев, Коста.
Матч «Урал» — «Торпедо» пройдет в Екатеринбурге сегодня, 28 сентября, и начнется в 15.00 (мск).