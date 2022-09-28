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Кубок России

28 сентября, 14:15

«Урал» — «Торпедо»: стартовые составы команд на матч Кубка России

Иван Торопцев
Корреспондент

«Урал» и «Торпедо» объявили составы на матч 3-го тура группового этапа Пути РПЛ Кубка России.

«Урал»: Помазун, Кулаков, Эмерсон, Бегич, Быковский, Сиссе, Газинский, Егорычев, Ранджелович, Влут, Каштанов.

Запасные: Алексеев, Филипенко, Бевеев, Герасимов, Гогличидзе, Железнов, Сунгатулин, Гаджимурадов, Мишкич, Юшин.

«Торпедо»: Довбня, Самсонов, Шапич, Кожемякин, Кутепов, Роганович, Каймаков, Чурич, Савич, Караев, Лаптев.

Запасные: Бабурин, Мишуков, Прошкин, Нетфуллин, Енин, Рязанцев, Орехов, Султонов, Рейхмен, Турищев, Коста.

Матч «Урал» — «Торпедо» пройдет в Екатеринбурге сегодня, 28 сентября, и начнется в 15.00 (мск).

Кубок России. Группа D
28 сент, 15:00. Екатеринбург Арена (Екатеринбург)
Урал
1:0
Торпедо М

Футбол
Кубок России
ФК Торпедо (Москва)
ФК Урал
0
Кубок России: сетка турнира, групповой раунд и плей-офф, расписание матчей, результаты и трансляции игр
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