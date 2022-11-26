В агентстве Бальде назвали причину, по которой игрок полетел на игру против «Зенита»

26 ноября, 19:18
В пресс-службе агентства P&P Sport Management S.A.M, представляющего интересы нападающего «Спартака» Кейта Бальде рассказали, почему игрок полетел с командой в Санкт-Петербург на матч 6-го тура группового этапа Кубка России против «Зенита».
«Почему Бальде полетел вместе с командой? Вся команда полетела в Петербург, для оказания поддержки в матче с «Зенитом», — заявили «СЭ» в агентстве.
Ранее в агентстве Бальде сообщали «СЭ» о возвращении Бальде к тренировкам с командой в среду, 16 ноября.
17 сентября стало известно, что форвард отстранен на 3 месяца за нарушение процедуры допинг-контроля в период выступлений за итальянский «Кальяри».
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
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Основные источники исследования