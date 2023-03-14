В «Акроне» прокомментировали возможность подачи протеста на результат матча с «Локо»: «Мы рассчитываем победить на поле»

В пресс-службе «Акрона» ответили на запрос «СЭ» о возможной подаче протеста на участие капитана «Локомотива» Дмитрия Баринова в матче плей-офф Пути регионов FONBET Кубка России.

«Эта новость не связана с нашим клубом напрямую. Будет ли клуб рассматривать возможность подачи протеста? Сейчас идет игра, и мы рассчитываем победить, прежде всего, на поле», — сообщили «СЭ» в пресс-службе «Акрона».

Баринов получил по предупреждению в предыдущих кубковых встречах со «Спартаком» и заработал автоматическую одноматчевую дисквалификацию. Ее он должен был отбыть именно в игре во встрече с «Акроном»