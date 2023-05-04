В «Акроне» позитивно оценивают выступление клуба в Кубке России

Пресс-атташе «Акрона» Дмитрий Гуськов в комментарии «СЭ» поделился мнением об итогах Кубка России для команды из Тольятти.

Ранее «Краснодар» в серии пенальти обыграл «Акрон» в матче первого раунда финала Пути регионов FONBET Кубка России — 0:0, пенальти — 4:2.

«Оцениваем выступление команды в Кубке России позитивно. Это лучшее достижение «Акрона» в Кубке в истории», — сказал Гуськов «СЭ».

Таким образом, «Краснодар» сыграет с «Уралом» за место в суперфинале Кубка России. Екатеринбургская команда по сумме двух матчей проиграла ЦСКА (2:3) в финале Пути РПЛ FONBET Кубка России.