0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Календарь / результаты
Путь РПЛ. Весна
Путь регионов. Весна
Путь РПЛ. Осень
Путь регионов. Осень
Новости
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
Кубок России

Сегодня, 14:02

В «Акроне» заявили, что хотели получить «Динамо» в жеребьевке полуфинала Кубка России

Артем Бухаев
Корреспондент
Екатерина Звенигородская
Корреспондент
Telegram Дзен

В пресс-службе «Акрона» прокомментировали результаты жеребьевки 1/2 финала Пути регионов FONBET Кубка России.

Клуб из Тольятти сыграет в Москве против «Динамо».

«Конечно, клуб хочет пройти как можно дальше. Мы и хотели получить «Динамо» в соперниках. Хотели получить московскую команду, но до конца надеялись, что матч пройдет в Жигулевске», — сообщили «СЭ» в пресс-службе «Акрона».

Встречи пройдут 4-6 апреля. Победители пар пройдут во второй этап полуфинала, где сыграют с проигравшими в 1/2 финала Пути РПЛ. Проигравшие на этом этапе выбывают из Кубка России.

Кубок России
ФК Акрон
ФК Динамо (Москва)
1
Обсудить
Кубок России: сетка турнира, групповой раунд и плей-офф, расписание матчей, результаты и трансляции игр
Читайте также
Остановили Халка. Скандальную американскую легкоатлетку с супергеройским прозвищем дисквалифицировали на полтора года
Овечкин помог «Вашингтону» обыграть «Баффало»
ВСУ развернули мобильный крематорий под Бахмутом
Google Play удалил приложения нескольких российских банков
Захарова ответила главе МИД Дании на отказ от допуска РФ к расследованию взрывов СП
В МИД КНР назвали предстоящую поездку Си Цзиньпина в Россию визитом мира
Популярное видео
«Динамо» — «Крылья Советов»: FONBET Кубок России, видеообзор матча
«Краснодар» — ЦСКА: FONBET Кубок России, 1/4 финала, видеообзор матча
«Спартак» — «Локомотив»: FONBET Кубок России, 1/4 финала, видеообзор матча
«Урал» — «Ростов»: FONBET Кубок России, 1/4 финала, видеообзор матча
«Звезда» — «Пари НН»: FONBET Кубок России, 1/4 финала, видеообзор матча
«Уфа» — «Ахмат»: FONBET Кубок России, 1/4 финала, видеообзор матча
«Акрон» — «Торпедо»: FONBET Кубок России, 1/4 финала, видеообзор матча
«Волга» — «Зенит»: FONBET Кубок России, 1/4 финала, видеообзор матча
ЦСКА — «Краснодар»: FONBET Кубок России, 1/4 финала, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Динамо»: FONBET Кубок России, видеообзор матча
«Локомотив» — «Спартак»: FONBET Кубок России, 1/4 финала, видеообзор матча
«Ростов» — «Урал»: FONBET Кубок России, 1/4 финала, видеообзор матча
Соболев: «Когда наших бьют, я в стороне не останусь!»
«Локомотив» — «Нижний Новгород»: Кубок России, 6-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Химки»: Кубок России, 6-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Спартак»: Кубок России, 6-й тур, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Факел»: Кубок России, 6-й тур, видеообзор матча
«Динамо» — «Оренбург»: Кубок России, 6-й тур, видеообзор матча
«Ростов» — «Ахмат»: Кубок России, 6-й тур, видеообзор матча
«Сочи» — ЦСКА: Кубок России, 6-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Урал»: Кубок России, 6-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Локомотив»: Кубок России, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Спартак»: Кубок России, видеообзор матча
«Ахмат» — «Динамо»: Кубок России, видеообзор матча
«Оренбург» — «Ростов»: Кубок России, видеообзор матча
«Торпедо» — «Сочи»: Кубок России, 5-й тур, видеообзор матча
Материалы сюжета: Кубок России: плей-офф по схеме с двойным выбыванием
Шалимов: «Как только поле придет в норму, «Спартак» прибавит»
Шалимов призвал арбитров судить по правилам
Васильев: «Было бы наивно полагать, что и второй раз подряд «Крылья» позволят ЦСКА над собой поиздеваться»
Шалимов: «Есть определенное пресыщение от Кубка России»
Хамидуллин — об игре в атаке: «Удается перестроиться. Во время собраний анализирую, что говорят нападающим»
Васильев: «Скорее всего, «Ахмат» попал в психологическую яму, из которой теперь будет сложно выбраться»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

«Краснодар» сыграет с «Ростовом» в Кубке России, «Динамо» — с «Акроном»

Шалимов: «Как только поле придет в норму, «Спартак» прибавит»