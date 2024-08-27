Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
FONBET Кубок России. Новости
Календарь
Новости
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
Кубок России

Сегодня, 21:18

В «Акроне» заявили, что планируют до конца трансферного окна усилить несколько позиций

Telegram Дзен

Спортивный директор «Акрона» Арам Задоян после победы в матче 3-го тура группового раунда FONBET Кубка России против «Зенита» (1:1, пен. 5:4) рассказал о возможных трансферах тольяттинской команды.

— Что касается трансферов, то время покажет. Мы работаем по ряду позиций, находимся в переговорах. Третий нападающий? У нас есть молодой Сергей Грибов, он уже выходил в РПЛ, играет в кубке. Мы планируем, что он будет конкурировать с другими форвардами команды.

Салтыков? Это качественный футболист группы атаки, у нас с ним связаны только положительные эмоции. В «Локомотиве» у него свой индивидуальный план развития. Мы следим за ним и радуемся его развитию. Но я сейчас не готов говорить о конкретных фамилиях в плане усилений, — сказал Задоян Metaratings.

«Зенит» (7 очков) продолжает лидировать в группе D после трех туров. «Акрон» (5) поднялся на вторую строчку в квартете.

Источник: Metaratings.ru
ФК Акрон
ФК Зенит
Никита Салтыков
0
Читайте также
Тренер «Автомобилиста» Заварухин рассказал об изменениях в команде
Выбор Ящерицы. Колонка Казанского — о самом удивительном тренере в истории АПЛ
Минобороны сообщило об ударе «Кинжалами» по аэродромам Украины
Соболева готовы купить за границей, Глебов поговорил с Карпиным о переходе в «Спартак». Трансферные слухи РПЛ за 27 августа
Зеленский впервые заявил об использовании F-16
Актриса Светлана Дружинина госпитализирована в Москве
Популярное видео
«Ахмат» — ЦСКА: Кубок России, видеообзор матча
«Акрон» — «Зенит»: Кубок России, видеообзор матча
РПЛ: видео голов 6-го тура 25 августа
РПЛ: видео голов 6-го тура 24 августа
РПЛ: видео голов 6-го тура 23 августа
РПЛ: видео голов 5-го тура 19 августа
РПЛ: видео голов 5-го тура 18 августа
РПЛ: видео голов 5-го тура 17 августа
«Краснодар» — «Ахмат»: Кубок России, видеообзор матча
«Факел» — «Акрон»: Кубок России, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Спартак»: Кубок России, видеообзор матча
«Динамо» — «Динамо» (Махачкала): Кубок России, видеообзор матча
«Рубин» — «Зенит»: Кубок России, видеообзор матча
ЦСКА — «Пари НН»: Кубок России, видеообзор матча
«Ростов» — «Химки»: Кубок России, видеообзор матча
«Оренбург» — «Локомотив»: Кубок России, видеообзор матча
РПЛ: видео голов 4-го тура 11 августа
РПЛ: видео голов 4-го тура 10 августа
РПЛ: видео голов 4-го тура 9 августа
РПЛ: видео голов 3-го тура 5 августа
РПЛ: видео голов 3-го тура 4 августа
РПЛ: видео голов 3-го тура 3 августа
«Динамо» (Махачкала) — «Крылья Советов»: Кубок России, видеообзор матча
«Краснодар» — ЦСКА: Кубок России, видеообзор матча
«Ахмат» — «Пари НН»: Кубок России, видеообзор матча
«Спартак» — «Динамо»: Кубок России, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

«Факел» — «Рубин»: гости забили второй гол

«Спартак» уступил махачкалинскому «Динамо» в Кубке России