Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Путь РПЛ. Групповой раунд
Путь регионов
Новости
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
Кубок России

Судейство

24 ноября, 18:30

Кубок России, 5-й тур: четыре пенальти не назначены, не удалены два игрока

Александр Бобров
Шеф-редактор
Артем Чистяков.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»
Telegram Дзен

В четырех матчах 5-го тура группового этапа Кубка России-2022/23 судьи допустили ошибки в ключевых эпизодах.

Во встрече «Урал» — ЦСКА (0:0, пен. 5:4) на 28-й минуте Артем Чистяков ошибочно не наказал хозяев поля пенальти за игру рукой Мингияна Бевеева. Он отставил руку в сторону и сыграл в площади ворот за голкипера, парировав удар. ВАР Иван Сиденков провел проверку и не вмешался в действия судьи.

В матче «Химки» — «Нижний Новгород» (1:1, пен. 1:3) на 90-й минуте арбитр Сергей Чебан ошибочно не назначил 11-метровый удар в ворота нижегородцев, когда Константин Шильцов в своей штрафной ударил по правой ноге Александра Долгова. ВАР Павел Шадыханов в действия судьи не вмешался.

В игре «Ахмат» — «Динамо» (2:1) на 70-й минуте Кирилл Левников не увидел, что Дмитрий Скопинцев нарушил правила в борьбе с Евгением Хариным (ударил соперника по левой ноге). Ответственность с Левниковым должен разделить его ассистент Егор Болховитин, который не помог арбитру.

На 90-й минуте этой же встречи Саба Сазонов с фолом остановил Александра Трошечкина, наступив ему шипами на голеностоп, и ошибочно избежал наказания 11-метровым ударом и вторым предупреждением, за которым должно было последовать удаление. Игра в Грозном проходила без использования видеоарбитров. Поэтому ошибки не были исправлены.

На 76-й минуте матча «Торпедо» — «Сочи» (1:1, пен. 2:4) после вмешательства ВАР Евгения Турбина арбитр Артур Федоров ошибочно не удалил сочинца Жоазиньо. В том эпизоде этот футболист, уходя на замену, вступил в конфликт с торпедовцем Артемом Самсоновым, повел себя агрессивно и ткнул соперника рукой в подбородок. Судья не квалифицировал данное поведение как агрессию и ограничился предупреждением, которое Жоазинью получил, уже покинув поле.

Кубок России
ФК Ахмат
ФК Динамо (Москва)
ФК Нижний Новгород
ФК Сочи
ФК Торпедо (Москва)
ФК Урал
ФК Химки
ФК ЦСКА (Москва)
44
15
Кубок России: сетка турнира, групповой раунд и плей-офф, расписание матчей, результаты и трансляции игр
Читайте также
Швейцария победила Камерун в матче чемпионата мира в Катаре
Самое спорное судейство на ЧМ. Бельгию спасли арбитр и Куртуа
СМИ узнали об истинной причине отказа Польши передавать МиГ-29 Украине
Бразилия обыграла Сербию в матче ЧМ-2022 по футболу в Катаре
В ФРГ признали бесполезность санкций после открытия завода «Москвич»
Как добраться из Иркутска на Байкал
Материалы сюжета: Кубок России: групповой турнир РПЛ и отбор регионов
Камоцци считает, что для «Зенита» матч против «Спартака» будет решающим в Кубке России
Полузащитник «Крыльев» Ежов: «Мы хотим выйти из группы Кубка России с первого места»
Камерунский форвард Бассогог: «Хотел перейти в «Локомотив», но агент решил по-другому. Готов поехать в Россию, когда придет момент»
Песьяков — о травме: «Восстановление идет с опережением»
Динияр Билялетдинов: «Согласен с Галактионовым, что «Локомотиву» нужны усиления в каждой линии»
«Ахмат» пожелал здоровья нападающему «Динамо» Грулеву
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя
Прогнозы на спорт
Онлайн-игры

Осинькин заявил, что «Крылья» не провалили ни один отрезок в матче со «Спартаком»