Кубок России, 5-й тур: четыре пенальти не назначены, не удалены два игрока

В четырех матчах 5-го тура группового этапа Кубка России-2022/23 судьи допустили ошибки в ключевых эпизодах.

Во встрече «Урал» — ЦСКА (0:0, пен. 5:4) на 28-й минуте Артем Чистяков ошибочно не наказал хозяев поля пенальти за игру рукой Мингияна Бевеева. Он отставил руку в сторону и сыграл в площади ворот за голкипера, парировав удар. ВАР Иван Сиденков провел проверку и не вмешался в действия судьи.

В матче «Химки» — «Нижний Новгород» (1:1, пен. 1:3) на 90-й минуте арбитр Сергей Чебан ошибочно не назначил 11-метровый удар в ворота нижегородцев, когда Константин Шильцов в своей штрафной ударил по правой ноге Александра Долгова. ВАР Павел Шадыханов в действия судьи не вмешался.

В игре «Ахмат» — «Динамо» (2:1) на 70-й минуте Кирилл Левников не увидел, что Дмитрий Скопинцев нарушил правила в борьбе с Евгением Хариным (ударил соперника по левой ноге). Ответственность с Левниковым должен разделить его ассистент Егор Болховитин, который не помог арбитру.

На 90-й минуте этой же встречи Саба Сазонов с фолом остановил Александра Трошечкина, наступив ему шипами на голеностоп, и ошибочно избежал наказания 11-метровым ударом и вторым предупреждением, за которым должно было последовать удаление. Игра в Грозном проходила без использования видеоарбитров. Поэтому ошибки не были исправлены.

На 76-й минуте матча «Торпедо» — «Сочи» (1:1, пен. 2:4) после вмешательства ВАР Евгения Турбина арбитр Артур Федоров ошибочно не удалил сочинца Жоазиньо. В том эпизоде этот футболист, уходя на замену, вступил в конфликт с торпедовцем Артемом Самсоновым, повел себя агрессивно и ткнул соперника рукой в подбородок. Судья не квалифицировал данное поведение как агрессию и ограничился предупреждением, которое Жоазинью получил, уже покинув поле.