В ЦСКА рассказали о состоянии травмированного Мухина

Глава медицинского штаба ЦСКА Эдуард Безуглов перед матчем Пути РПЛ FONBET Кубка России с «Оренбургом» рассказал о состоянии полузащитника Максима Мухина.

«Максим Мухин в субботу улетает на операцию, которая будет проведена в понедельник. Мы сразу сообщим о ее результатах, — цитирует Безгулова пресс-служба команды.

Футболисту необходима операция после разрыва крестообразной связки колена. 21-летний россиянин получил повреждение в матче 12-го тура РПЛ с «Рубином» (0:0).

Операция Мухина может пройти не в Германии. У игрока проблемы с визой