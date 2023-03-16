В «Динамо» отреагировали на признание ЭСК ошибки Кукуляка в матче против «Зенита»

Пресс-служба «Динамо» в комментарии для «СЭ» отреагировала на слова главы департамента судейства РФС Павла Каманцева о признании ошибочным решения Евгения Кукуляка не назначать пенальти за нарушение на форварде бело-голубых Константине Тюкавине в матче 1/4 финала Пути регионов FONBET Кубка России против «Зенита» (1:1, 5:4 — пенальти).

«Мы удовлетворены тем, что ЭСК оперативно отреагировала и однозначно оценила очевидно ошибочные решения арбитра нашей вчерашней игры с «Зенитом». В частности, речь о моменте с нарушением против Кости Тюкавина, которое должно было привести к назначению пенальти. Какие меры по исключению подобных резонансных ситуаций в российском футболе теперь предпринять, пусть решает руководство судейского корпуса. А мы еще раз поздравляем наших болельщиков с заслуженной победой, одержанной в том числе вопреки обстоятельствам. Ждем жеребьевку следующего раунда Кубка!» — сообщили «СЭ» в пресс-службе клуба.

Как сообщил глава судейского департамента РФС Павел Каманцев, из-за своей ошибки Евгений Кукуляк временно не будет получать назначения на матчи РПЛ.