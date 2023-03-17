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Сегодня, 21:47

В «Динамо» отреагировали на результаты жеребьевки FONBET Кубка России

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Генеральный директор «Динамо» Павел Пивоваров прокомментировал результаты жеребьевки первого этапа полуфинала Пути регионов FONBET Кубка России.

«Прежде всего, мы рады, что в результате жеребьевки проведем матч дома: это хорошая новость для наших болельщиков. Что касается соперника, то «Акрон» в предыдущем раунде прошел «Локомотив», находится в хорошей форме. Будем серьезно готовиться к этой игре», — приводит слова Пивоварова Sport24.

В другом полуфинале между собой сыграют «Краснодар» и «Ростов».

Источник: https://sport24.ru/news/football/2023-03-17-akron-proshel-loko-budem-seryezno-gotovitsya-v-dinamo-otreagirovali-na-rezultaty-zherebyevki-kubka-rossii
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Кубок России: сетка турнира, групповой раунд и плей-офф, расписание матчей, результаты и трансляции игр
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