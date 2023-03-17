В «Динамо» отреагировали на результаты жеребьевки FONBET Кубка России

Генеральный директор «Динамо» Павел Пивоваров прокомментировал результаты жеребьевки первого этапа полуфинала Пути регионов FONBET Кубка России.

«Прежде всего, мы рады, что в результате жеребьевки проведем матч дома: это хорошая новость для наших болельщиков. Что касается соперника, то «Акрон» в предыдущем раунде прошел «Локомотив», находится в хорошей форме. Будем серьезно готовиться к этой игре», — приводит слова Пивоварова Sport24.

В другом полуфинале между собой сыграют «Краснодар» и «Ростов».