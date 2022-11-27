Сегодня, 16:15
Генеральный директор «Динамо» Павел Пивоваров прокомментировал победу бело-голубых над «Оренбургом» (1:0), которая позволила бело-голубым выйти в верхнюю сетку плей-офф Кубка России с первого места в группе.
— Первое место в группе? Это очень приятно! Хорошая игра была с обеих сторон. Мы очень рады, что победили, забили. Команда выглядела довольно зрелищно. Моменты были, можно было забивать еще больше, но у нас есть три очка и первое место в группе. Это очень важно. Формат Кубка России? Мы были авторами этой идеи. Мы прекрасно его понимаем. Ждем плей-офф.
«Динамо» с 10 очками заняло первое место в группе С пути РПЛ Кубка России. «Ростов» с 9 очками стал вторым и вышел в верхнюю сетку плей-офф вместе с бело-голубыми. «Ахмат» также набрал 9 очков, но уступил ростовчанам и отправился в нижнюю сетку плей-офф. «Оренбург» с 8 очками стал четвертым и вылетел из турнира.
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