В «Динамо» ожидают красивую и агрессивную игру в матче с «Зенитом» без судейского влияния

Член совета директоров «Динамо» Дмитрий Гафин высказался о предстоящем матче 1/4 финала Пути РПЛ FONBET Кубка России против «Зенита».

— Писали, что «Динамо» покинет Паршивлюк по итогам сезона.

— Сергей Паршивлюк когда-нибудь, покинет, наверное, «Динамо», но как вы знаете из предыдущих сезонов, мы подходим к окончанию сезона и решаем дальнейшее будущее Сергея. Этот вопрос нужно обсуждать ближе к апрелю-маю.

— Какая колкость «Зенита» вам понравилась?

— Я не следил.

— Не видели про жемчужину?

— Нет.

— Все ли билеты проданы?

— Насколько я знаю, у нас сегодня будет более 20 тысяч.

— Какие ожидания?

— Чтобы зрители увидели красивую, агрессивную и хорошую игру без судейского влияния, как это было в предыдущем кубковом матче. Ну и естественно все динамовские болельщики рассчитывают на положительный результат.

— Не переживаете, что матч может быть больше гостевым, потому что активные фанаты бойкотируют?

— Это данность, которую мы не можем изменить. Признательны всем нашим болельщикам, которые не бойкотируют и ходят на стадион. Наши болельщики — те кто на стадионе. Те кто бойкотирует, другая история.

Матч «Динамо» — «Зенит» пройдет на «ВТБ Арене» в Москве. Начало — в 18.15 по московскому времени. «СЭ» проведет текстовую трансляцию встречи.