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Кубок России

23 ноября, 17:02

В «Динамо» подтвердили, что у Грулева перелом ключицы

Иван Торопцев
Корреспондент
Вячеслав Грулев.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»
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В «Динамо» подтвердили, что нападающий Вячеслав Грулев получил перелом ключицы во время матча Кубка России против «Ахмата».

«У Славы Грулева предварительно диагностирован перелом ключицы. Здоровья! Мы рядом», — говорится в сообщении в официальном Telegram-канале бело-голубых.

Грулев вышел в стартовом составе «Динамо» на игру с «Ахматом» и был заменен из-за травмы на 27-й минуте. Вместо него на поле появился Даниил Лесовой.

Как ранее сообщал «СЭ», 23-летнего россиянина увезли со стадиона на скорой в больницу сразу после замены. Игра проходит в Грозном.

Источник: https://t.me/fcdynamo/10787

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В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

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Вячеслав Грулев
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