В «Динамо» подтвердили, что у Грулева перелом ключицы

23 ноября, 17:02
В «Динамо» подтвердили, что нападающий Вячеслав Грулев получил перелом ключицы во время матча Кубка России против «Ахмата».
«У Славы Грулева предварительно диагностирован перелом ключицы. Здоровья! Мы рядом», — говорится в сообщении в официальном Telegram-канале бело-голубых.
Грулев вышел в стартовом составе «Динамо» на игру с «Ахматом» и был заменен из-за травмы на 27-й минуте. Вместо него на поле появился Даниил Лесовой.
Как ранее сообщал «СЭ», 23-летнего россиянина увезли со стадиона на скорой в больницу сразу после замены. Игра проходит в Грозном.
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Основные источники исследования