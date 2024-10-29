В «Динамо» ответили на вопрос о начале матчей 6-го тура группового этапа Кубка России в одно время

Председатель совета директоров «Динамо» Дмитрий Гафин в комментарии «СЭ» ответил на вопрос о времени начала матчей последнего тура группового этапа Пути РПЛ FONBET Кубка России.

— Могут ли, с вашей точки зрения, матчи последнего тура группового этапа Кубка России начинаться в одно время? «Спартак» сыграл матч с махачкалинским «Динамо» раньше, а могла бы быть интрига в матче против «Крыльев Советов».

— В этом плане я с вами согласен. Наверное, это стоит предусмотреть организаторам в следующем турнире.

22 октября «Динамо» Махачкала уступило «Спартаку» в 6-м туре (0:1). Таким образом, гости обеспечили себе 1-е место в группе, московскому «Динамо» — 2-е, а махачкалинскому «Динамо» — 3-е.

24 октября московское «Динамо» на выезде разгромило «Крылья Советов» (6:3).