В «Динамо» выразили радость за Гладышева после победного гола в конце матча с «Пари НН»

Член совета директоров «Динамо» Дмитрий Гафин прокомментировал победу бело-голубых над «Пари НН» (2:1) в матче 6-го тура групповой стадии Пути РПЛ FONBET Кубка России.

Нападающий москвичей Ярослав Гладышев забил решающий гол на 90+4-й минуте встречи.

«Хорошо, что спаслись, выиграли на последней минуте. Персонально очень рад за Ярослава Гладышева, который вышел и в самый ответственный момент подарил победу команде. Нам важно выигрывать в каждом матче, в каждом турнире, в котором участвуем, подниматься выше по турнирной таблице», — сказал Гафин.

Благодаря победе «Динамо» поднялось на второе место в группе D с 11 очками, опередило «Краснодар» по дополнительным показателям и вышло в 1/4 финала Пути РПЛ. «Краснодар» вылетел в сетку Пути регионов.