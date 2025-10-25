Видео
25 октября, 09:41

В «Динамо» высказались о возможной игре в Кубке России без легионеров

Микеле Антонов
Корреспондент

Гендиректор «Динамо» Павел Пивоваров в разговоре с «СЭ» высказался о возможном участии клубов в FONBET Кубке России без легионеров.

— Решение находится в сфере компетенции регуляторов. Для того, чтобы это реализовать, надо как-то разделить заявку, потому что она одна на два турнира (РПЛ и Кубок России. — Прим. «СЭ»). На мой взгляд, это достаточно большая работа.

— То есть это не вопрос одного года?

— Нет, можно все сделать быстро, но это потребует определенных усилий. И это, конечно же, отразится на трансферной политике клубов.

Ранее на встрече представителей Российской ассоциации спортивных комментаторов (РАСК) обсуждалось, чтобы в Кубке страны иностранцы не выходили на поле.

9

  • bandradio

    Почему такая дискриминация по национальнму признаку?

    30.10.2025

  • Анатолий Николаевич

    Не собаки, а коты. Тем более, не сабаки!

    28.10.2025

  • Анатолий Николаевич

    Чушь!!!

    28.10.2025

  • NIK7478

    Забудьте! Эта бредовая идея никогда не будет реализована. )

    25.10.2025

  • Андрей

    у нас все свои легионеров не имеем

    25.10.2025

  • richardford

    Очередной маразм.

    25.10.2025

  • Павел Заблоцкий

    Полилиась дешевая пропоганда величайшего из великих министра спорта... Наступил апологей апофеоза...

    25.10.2025

  • Олег Кажедуб

    действительно когда сабаки делать нечего она яйца лижет так и наши ченовники футбола наченают выдумавать сами создали ситуацию а потом выкручеваются как блоха на гребешке создавая видемость работы и крайности в крайность других проблем нету судейством лучше пускай разберутся

    25.10.2025

    • Telegram Дзен Max
    Футбол
    Кубок России
    ФК Динамо (Москва)
