В «Динамо» высказались о возможной игре в Кубке России без легионеров

Гендиректор «Динамо» Павел Пивоваров в разговоре с «СЭ» высказался о возможном участии клубов в FONBET Кубке России без легионеров.

— Решение находится в сфере компетенции регуляторов. Для того, чтобы это реализовать, надо как-то разделить заявку, потому что она одна на два турнира (РПЛ и Кубок России. — Прим. «СЭ»). На мой взгляд, это достаточно большая работа.

— То есть это не вопрос одного года?

— Нет, можно все сделать быстро, но это потребует определенных усилий. И это, конечно же, отразится на трансферной политике клубов.

Ранее на встрече представителей Российской ассоциации спортивных комментаторов (РАСК) обсуждалось, чтобы в Кубке страны иностранцы не выходили на поле.