В «Динамо» заявили, что будут играть на победу в матчах с «Зенитом» в ФОНБЕТ Кубке России

В «Динамо» заявили, что команда будет играть на победу в матчах с «Зенитом» в ФОНБЕТ Кубке России

Генеральный директор «Динамо» Павел Пивоваров поделился своим мнением об играх 1/4 финала ФОНБЕТ Кубка России против «Зенита».

«С «Зенитом» мы будем играть на победу. Для нас это хорошая афиша. Я уверен, что придет много зрителей на этот матч. Ждем всех на матче», — приводит слова Пивоварова ТАСС

3 ноября прошла жеребьевка плей-офф ФОНБЕТ Кубка России. В 1/4 финала встретятся «Зенит» и «Динамо». Команды проведут первый матч в Москве на стадионе «ВТБ Арена». Ответная игра пройдет в Санкт-Петербурге в марте 2024 года.

Сине-бело-голубые завершили групповой этап на первой строчке группы C. Москвичи заняли второе место в группе D.