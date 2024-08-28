Гафин о судействе: «Обращаться в ЭСК нет желания, «Динамо» до сих пор не получило ответ на наши запросы»

Председатель совета директоров московского «Динамо» Дмитрий Гафин признался, что в клубе не хотят обращаться в ЭСК РФС по спорным судейским эпизодам.

28 августа бело-голубые на своем поле разгромили «Крылья Советов» (5:1) в матче 3-го тура группового турнира FONBET Кубка России.

— Что думаете по пенальти?

— Обращаться в ЭСК нет желания. Мы до сих пор не получили ответ на наши запросы, а «Ростов» получил их гораздо раньше, чем мы на несколько дней.

— Можно сказать, что отмененный гол был для вас дополнительной мотивацией?

— Да, можно, — сказал Гафин.

(Константин Передерий)