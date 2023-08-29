Пивоваров — поражении от «Спартака»: «Игра была сделана в первые 20 минут»

Генеральный директор «Динамо» Павел Пивоваров объяснил поражение от «Спартака» (1:4) в матче 3-го тура группового турнира Пути РПЛ FONBET Кубка России.

— Что пошло не так?

— Думаю, это связано с ротацией состава. Мы видели, что после замен удалось отыграть один мяч. Тем не менее, мы видели, что игра была сделана в первые 20 минут.

— Повлияет ли поражение на настроение команды?

— Думаю, да. Но мы будем делать выводы. Негативный опыт — тоже опыт.

В следующем матче FONBET Кубка России «Спартак» отправится в гости к «Пари НН» 19 сентября. «Динамо» на выезде встретится с «Краснодаром» в этот же день.