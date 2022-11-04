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Сегодня, 13:57

В ФИФА заявили об отсутствии запрета на проведение Кубка России во время чемпионата мира

Иван Шитик
Корреспондент
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Проведение матчей Кубка России не запрещено во время розыгрыша чемпионата мира в Катаре, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Международной федерации футбола (ФИФА).

«Проведение национальных турниров во время розыгрыша чемпионата мира разрешено. Например, в Англии матчи третьего и четвертого по силе дивизионов продолжатся в обычном режиме», — сообщили в организации.

Чемпионат мира в Катаре пройдет с 20 ноября по 18 декабря. С 16 по 27 ноября в России пройдут матчи 5 и 6 туров группового этапа кубка страны.

28 февраля ФИФА отстранила сборные России от соревнований под эгидой организации до дальнейшего уведомления.

Источник: https://tass.ru/sport/16246865
Кубок России
ФИФА
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