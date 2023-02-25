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Сегодня, 17:26

В Госдуме назвали недопустимым инцидент с брошенным в Вендела бананом: «В семье не без уродов»

В Госдуме назвали недопустимым инцидент с брошенным в Вендела бананом
Микеле Антонов
Корреспондент
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Депутат Госдумы Дмитрий Свищев в комментарии для «СЭ» отреагировал на инцидент с брошенным в полузащитника «Зенита» Вендела бананом в матче FONBET Кубка России с ульяновской «Волгой» (3:0).

«Конечно, стыдно прежде всего за болельщиков. Странное поведение. В семье не без уродов, как говорится. Думаю, руководство клуба и болельщики извинятся перед игроком. Такие вещи в современном обществе недопустимы. Какое наказание может последовать? Думаю, что сам клуб должен отреагировать, плюс РФС. Вроде бы мелочь с одной стороны, но с другой — у нас четко прописаны в российском законодательстве административные, уголовные наказания за подобного вида поступки. Но прежде всего РФС должен сделать свои выводы», — сказал Свищев «СЭ».

На 90+1-й минуте встречи, когда Вендел покидал поле в его сторону бросили предмет, похожий на банан.

Маркус Вендел Вале да Силва (Вендел)
ФК Зенит
Дмитрий Свищев
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Кубок России: сетка турнира, групповой раунд и плей-офф, расписание матчей, результаты и трансляции игр
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