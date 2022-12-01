В КДК объяснили дисквалификацию шестерых футболистов «Зенита» и «Спартака» на 6 матчей Кубка

Глава КДК РФС Артур Григорьянц прокомментировал удаление шестерых игроков по итогам матча третьего тура группового этапа Кубка России между «Зенитом» и «Спартаком».

«Все шестеро удалены за массовую драку. Поэтому всем одинаковое наказание. Судья оценил этот эпизод как массовая драка. Если бы было указано, что у кого-то агрессивное поведение, то рассматривали бы по другой статье. Но судья принимает решения на поле», — сказал Григорьянц.

Ранее сообщалось, что КДК дисквалифицировал Малкома, Барриоса, Родригао, Селихова, Николсона и Соболева на 6 матчей Кубка.