В КДК заявили, что не могли дисквалифицировать футболистов «Спартака» и «Зенита» менее чем на 6 матчей

Председатель КДК РФС Артур Григорьянц заявил, что по регламенту комитет не мог применить более мягкие санкции к дисквалифицированным по итогам матча Кубка России футболистам «Зенита» и «Спартака».

В четверг, 1 декабря, Александр Соболев, Александр Селихов, Шамар Николсон (все трое — «Спартак»), Родригао, Малком и Вильмар Барриос (все трое — «Зенит») были дисквалифицированы на 6 матчей Кубка страны за массовую драку.

«Представители «Зенита» защищали своих футболистов, представители «Спартака» своих. Представители клубов высказались, что подобное нарушение недопустимо. И просили более мягкого наказания. Что говорил Соболев? Не буду отвечать за каждого. Все футболисты сожалели о содеянном и извинялись.

Что говорили представители клубов? Речь шла о том, кто кого спровоцировал, почему совершены такие действия. Тем не менее представители клубов высказались, что такое поведение футболистов недопустимо и просили применить менее строгие санкции. Но исходя из регламента, менее строгие санкции невозможны.

У клубов есть возможность оспаривать решения КДК, они имеют право в течение недели запросить полный текст решения. После этого клуб принимает решение, апеллировать ли это решение или нет», — сказал Григорьянц.

Ранее в КДК рассказали, почему все шесть игроков получили ровно по 6 матчей дисквалификации.