В «Крыльях Советов» считают заслуженной победу над «Спартаком» в Кубке

23 ноября, 20:12
Спортивный директор «Крыльев Советов» Сергей Корниленко в разговоре с «СЭ» отреагировал на победу команды над «Спартаком» (2:1) в матче 5-го тура группового турнира Кубка России.
«Не считаю, что это знаковая победа. Нам нужно было набрать три очка при своих болельщиках. Мы хотели порадовать их. Команда показала хорошую игру и результат. Считаю, мы выиграли заслуженно», — сказал Корниленко «СЭ».
«Спартак» потерпел первое поражение в группе и с 12 очками продолжает возглавлять таблицу. Далее идут «Крылья Советов» (9), петербургский «Зенит» (9) и воронежский «Факел» (0).
С первого и второго мест в группе команды выйдут в плей-офф пути РПЛ, с третьего — в плей-офф пути регионов.
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Основные источники исследования