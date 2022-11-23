В «Крыльях Советов» считают заслуженной победу над «Спартаком» в Кубке

Спортивный директор «Крыльев Советов» Сергей Корниленко в разговоре с «СЭ» отреагировал на победу команды над «Спартаком» (2:1) в матче 5-го тура группового турнира Кубка России.

«Не считаю, что это знаковая победа. Нам нужно было набрать три очка при своих болельщиках. Мы хотели порадовать их. Команда показала хорошую игру и результат. Считаю, мы выиграли заслуженно», — сказал Корниленко «СЭ».

«Спартак» потерпел первое поражение в группе и с 12 очками продолжает возглавлять таблицу. Далее идут «Крылья Советов» (9), петербургский «Зенит» (9) и воронежский «Факел» (0).

С первого и второго мест в группе команды выйдут в плей-офф пути РПЛ, с третьего — в плей-офф пути регионов.