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Сегодня, 15:21

В матчах Кубка России РФС вводит новую должность — медиаменеджера

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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На матчах Фонбет Кубка России этой весной РФС вводит новую должность — медиаменеджера, сообщает «РБ Спорт».

По информации источника, в регламент турнира были внесены новые возможности для журналистов — в частности, доступ в раздевалки команд, чего, впрочем, по ходу группового турнира ни разу не случилось — теперь команды ждет контроль за выполнением этого правила с помощью медиаменеджера. У него появится свой протокол, регламент взаимодействия с клубами, он наравне с делегатом и инспектором будет участвовать в предматчевых совещаниях.

В обязанности медиаменеджера будет входить обеспечение доступа в раздевалку победившей команды, а также обязательный вывод в микст-зону футболистов команд.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/v-matchah-kubka-rossii-rfs-vvodit-novuyu-dolzhnost-mediamenedzhera/
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Кубок России: сетка турнира, групповой раунд и плей-офф, расписание матчей, результаты и трансляции игр
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