Президент «Оренбурга» Еремякин: «Все признают «Динамо» фаворитом, но мы будем стараться играть достойно»

Президент «Оренбурга» Василий Еремякин поделился мнением о жеребьевке первого этапа полуфинала Пути регионов FONBET Кубка России.

Соперником команды Давида Деограсии станет московское «Динамо». Матч пройдет 17 апреля в Оренбурге.

«Оренбуржцам будет приятно сыграть с командой Марцела. Его в Оренбурге очень любят. Это первоочередно. У нас два матча. Все будут признавать, что «Динамо» — фаворит. Но мы будем стремиться играть достойно», — цитирует Еремякина «РБ Спорт».

На данный момент «Оренбург» занимает 14-е место в турнирной таблице РПЛ, набрав 20 очков в 21 матче.