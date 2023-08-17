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Кубок России

Сегодня, 11:11

В «Оренбурге» рассказали о сроках восстановления нападающего Воробьева

Владимир Пушкарев
Корреспондент
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Спортивный директор «Оренбурга» Дмитрий Андреев в разговоре с «СЭ» рассказал о сроках восстановления нападающего Дмитрия Воробьева. Футболист получил травму в кубковом матче против «Сочи» (2:0).

«Вчера сделали МРТ. Дима будет восстанавливаться примерно месяц. У него повреждена рука», — сказал Андреев «СЭ».

На данный момент «Оренбург» занимает 15-е место в турнирной таблице РПЛ. Команда набрала 1 очко за 4 тура. 20 августа оренбуржцы сыграют с «Ахматом». Начало матча — в 20.00 по московскому времени.

Дмитрий Андреев
ФК Оренбург
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