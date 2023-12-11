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Сегодня, 11:56

В «Оренбурге» рассказали, от чего зависит возможный перенос ответного матча FONBET Кубка России со «Спартаком»

Владимир Пушкарев
Корреспондент
Матч «Спартака» и «Оренбурга» в Кубке России.
Фото ФК «Оренбург»
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Спортивный директор «Оренбурга» Дмитрий Андреев в разговоре с «СЭ» ответил на вопрос о возможном переносе ответного матча 1/4 финала Кубка России Пути РПЛ со «Спартаком».

Ранее в интервью «РБ Спорт» генеральный директор красно-белых Олег Малышев сообщил, что клуб изучает вопрос возможного переноса ответной встречи.

«Пока со «Спартаком» не общались. Все зависит от сборов, у нас уже все запланировано. Будем исходить от этого. Изучим этот вопрос, пока не обсуждали», — сказал Андреев «СЭ».

В первом матче 1/4 финала Пути РПЛ FONBET Кубка России «Оренбург» одержал победу над «Спартаком» со счетом 1:0. Ответная игра пройдет 12-14 марта, когда завершится зимняя пауза в РПЛ.

FONBET Кубок России. Путь РПЛ. Плей-офф
12 мар, 00:00. Открытие Банк Арена (Москва)
Спартак
Оренбург

Футбол
ФК Оренбург
ФК Спартак (Москва)
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